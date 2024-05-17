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Шведська поліція посилює заходи безпеки біля єврейських будівель

Такі заходи пов'язані зі стріляниною біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі.

Шведська поліція посилює заходи безпеки біля єврейських будівель
Поліція оточила район, де патруль почув стрілянину 17 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Поліція Швеції відреагувала на стрілянину біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі, повідомляє пресслужба правоохоронного відомства.

“У зв’язку з підозрілою стріляниною в безпосередній близькості від посольства Ізраїлю в Стокгольмі поліція вживає подальших заходів з посилення безпеки проти ізраїльських і єврейських об’єктів та інтересів по всій країні”, - йдеться у повідомленні.

Поліція наголошує, що саме завдяки заходам безпеки поліції Стокгольмського регіону патруль правоохоронців почув стрілянину біля посольства. 

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Зараз проводиться низка оперативних заходів, зокрема технічні розслідування та допити.

"Поліція тісно співпрацює зі Шведською службою безпеки та іншими органами влади, а також із представниками єврейської громади", – наводяться у повідомленні слова голови поліцейського управління Пера Енгстрьома. 

  • Шведська поліція затримала у Стокгольмі кількох людей після того, як патрульні почули постріли у районі посольства Ізраїлю, яке розташоване в закритій зоні.

  • Цьогоріч у січні біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі знайшли ручну гранату, яку знищив Національний вибуховий загін.

  • У Європі зараз тривають студентські пропалестинські мітинги через війну у Смузі Гази, зокрема протести відбулися в Амстердамі та французькому місті Лілль. Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час протесту.

  • Активісти, серед іншого, вимагають, аби виші розірвали усі зв'язки з ізраїльськими установами. Вони також закликають припинити масові вбивства та геноцид палестинців.

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