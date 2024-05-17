Шведська поліція посилює заходи безпеки біля єврейських будівель

Такі заходи пов'язані зі стріляниною біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі.

Поліція Швеції відреагувала на стрілянину біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі, повідомляє пресслужба правоохоронного відомства.

“У зв’язку з підозрілою стріляниною в безпосередній близькості від посольства Ізраїлю в Стокгольмі поліція вживає подальших заходів з посилення безпеки проти ізраїльських і єврейських об’єктів та інтересів по всій країні”, - йдеться у повідомленні.

Поліція наголошує, що саме завдяки заходам безпеки поліції Стокгольмського регіону патруль правоохоронців почув стрілянину біля посольства.

Зараз проводиться низка оперативних заходів, зокрема технічні розслідування та допити.

"Поліція тісно співпрацює зі Шведською службою безпеки та іншими органами влади, а також із представниками єврейської громади", – наводяться у повідомленні слова голови поліцейського управління Пера Енгстрьома.