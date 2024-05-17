Шведська поліція посилює заходи безпеки біля єврейських будівель

Поліція Швеції відреагувала на стрілянину біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі, повідомляє пресслужба правоохоронного відомства.
“У зв’язку з підозрілою стріляниною в безпосередній близькості від посольства Ізраїлю в Стокгольмі поліція вживає подальших заходів з посилення безпеки проти ізраїльських і єврейських об’єктів та інтересів по всій країні”, - йдеться у повідомленні.
Поліція наголошує, що саме завдяки заходам безпеки поліції Стокгольмського регіону патруль правоохоронців почув стрілянину біля посольства.
Зараз проводиться низка оперативних заходів, зокрема технічні розслідування та допити.
"Поліція тісно співпрацює зі Шведською службою безпеки та іншими органами влади, а також із представниками єврейської громади", – наводяться у повідомленні слова голови поліцейського управління Пера Енгстрьома.
- Шведська поліція затримала у Стокгольмі кількох людей після того, як патрульні почули постріли у районі посольства Ізраїлю, яке розташоване в закритій зоні.
-
Цьогоріч у січні біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі знайшли ручну гранату, яку знищив Національний вибуховий загін.
-
У Європі зараз тривають студентські пропалестинські мітинги через війну у Смузі Гази, зокрема протести відбулися в Амстердамі та французькому місті Лілль. Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час протесту.
-
Активісти, серед іншого, вимагають, аби виші розірвали усі зв'язки з ізраїльськими установами. Вони також закликають припинити масові вбивства та геноцид палестинців.