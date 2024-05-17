Литва передала нову партію військової допомоги Україні

Новий пакет допомоги містить безпілотники, антидронові системи набої та боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Міноборони Литви передало ЗСУ чергову партію військової допомоги до якої увійшли дрони, антидронові системи, набої до стрілецької зброї та інше забезпечення.

Про це ідеться на офіційному сайті міноборони Литви.

Зокрема, до нового пакета допомоги увійшли:

набої 5,56×45 мм для стрілецької зброї

безпілотники

антидронові системи

боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf

системи підриву; генератори; легкий штурмовик L-39ZA; генератори потужністю 100 кВт;

розкладні ліжка.

Партія військової допомоги для Збройних сил України вже прибула в Україну.

У Міноборони зазначили, що Литва вже надала Україні військову підтримку на суму близько 616 млн євро. Від початку року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро. І запевнили, що динаміка підтримки України триватиме надалі.