Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухилення від мобілізації

Нові штрафи становитимуть від 17 000 до 25 500 гривень в особливий період.

Сьогодні, 17 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема йдеться про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації.

За порушення правил військового обліку штраф становитиме від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період – від 17 тисяч до 25 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Ці штрафи зможуть призначати і заочно, без складання протоколу.

За цим законом рахунки можуть блокувати, а майно арештовувати. Також порушників зможуть затримувати на термін до 3 діб.

Нагадаємо, 9 травня Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів. Документ посилює відповідальність і за інші військові правопорушення.

Також зазначимо, що новий закон про мобілізацію вступає у силу з 18 травня.