Cі заявив Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”

Китайський лідер Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін під час візиту останнього у Пекін підписали спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами, пише Reuters.
У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
“Китайсько-російські відносини сьогодні зароблені важкою працею, і обом сторонам необхідно берегти і розвивати їх. Китай готовий... спільно добиватися розвитку та відродження наших країн, а також працювати разом, щоб підтримувати… справедливість у світі”, ‒ сказав Сі Путіну.
Сі Цзіньпін сказав Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”, і багато аналітиків розглядають це як спробу кинути виклик глобальному порядку, очолюваному США.
- Вчора Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.
- Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
- Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
- Це друга поїздка лідера Кремля до КНР за трохи більше ніж пів року. У жовтні минулого року президент РФ їздив до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях".
- Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.