Cі заявив Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”

Москова і Пекін підписали спільну заяву про “нову еру”, яка передбачає спільні погляди на все, зокрема війну проти України.

Китайський лідер Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін під час візиту останнього у Пекін підписали спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами, пише Reuters.

У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.

“Китайсько-російські відносини сьогодні зароблені важкою працею, і обом сторонам необхідно берегти і розвивати їх. Китай готовий... спільно добиватися розвитку та відродження наших країн, а також працювати разом, щоб підтримувати… справедливість у світі”, ‒ сказав Сі Путіну.

Сі Цзіньпін сказав Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”, і багато аналітиків розглядають це як спробу кинути виклик глобальному порядку, очолюваному США.