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Cі заявив Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”

Москова і Пекін підписали спільну заяву про “нову еру”, яка передбачає спільні погляди на все, зокрема війну проти України.

Cі заявив Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”
Президент РФ Путін відвідує Пекін, 16 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Китайський лідер Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін під час візиту останнього у Пекін підписали спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами, пише Reuters.

У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.

“Китайсько-російські відносини сьогодні зароблені важкою працею, і обом сторонам необхідно берегти і розвивати їх. Китай готовий... спільно добиватися розвитку та відродження наших країн, а також працювати разом, щоб підтримувати… справедливість у світі”, ‒ сказав Сі Путіну.

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Сі Цзіньпін сказав Путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”, і багато аналітиків розглядають це як спробу кинути виклик глобальному порядку, очолюваному США.

  • Вчора Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.
  • Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
  • Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
  • Це друга поїздка лідера Кремля до КНР за трохи більше ніж пів року. У жовтні минулого року президент РФ їздив до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях".
  • Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.
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