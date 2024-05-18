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США не змінили своєї позиції щодо заборони ударів американською зброєю по території Росії, — Кірбі

Білий дім продовжує уважно спостерігати за атакою Росії на північному сході України.

США не змінили своєї позиції щодо заборони ударів американською зброєю по території Росії, — Кірбі
Фото: EPA/UPG

Політика Білого дому стосовно використання американської зброї для ударів по території Росії залишилася незмінною: США надалі та не уможливлюють такого роду атаки.

Про це сказав під час брифінгу заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

“Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною”, – заявив Джон Кірбі.

Кірбі також наголосив, що США продовжують уважно спостерігати за атакою Росії на північному сході України та "безупинно працюють над постачанням зброї та обладнання для українських військових". 

Він додав, що $2 млрд допомоги Україні, про які США нещодавно оголосили будуть використані, щоб допомогти Україні придбати зброю та обладнання, інвестувати в оборонно-промислову базу України, а також придбати військову техніку в інших країнах.

Раніше заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх наголошувала, що у Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. 

На запитання про те, чи не планують Сполучені Штати змінити свій підхід після нападу Росії на Харківщину, Сінгх відповіла, що позиція Міноборони США залишається незмінною: "Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території".

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