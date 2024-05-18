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Російські дрони вночі атакували два українські енергооб’єкти, — «Укренерго»

Електропостачання не вимикали.

Російські дрони вночі атакували два українські енергооб’єкти, — «Укренерго»
Фото: тг-канал Укренерго

Уночі 18 травня під час чергової атаки на українські міста російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє компанія «Укренерго».

Відомо, що ворожі дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Обійшлося без постраждалих. Споживачі не знеструмлювались, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

  • Напередодні очільник Полтавької ОВА Філіп Пронін заявив, що уламки дрона пошкодили енергооб'єкт на Полтавщині.
  • За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 травня сили ППО збили всі 13 ворожих БпЛА.
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