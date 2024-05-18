Російські дрони вночі атакували два українські енергооб’єкти, — «Укренерго»

Уночі 18 травня під час чергової атаки на українські міста російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє компанія «Укренерго».

Відомо, що ворожі дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Обійшлося без постраждалих. Споживачі не знеструмлювались, тривають аварійно-відновлювальні роботи.