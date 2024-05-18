Росіяни поранили п'ятьох мирних жителів Херсонщини

За минулу добу армія РФ атакувала18 населених пунктів Херсонської області, унаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та Херсон.

Війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки й 14 приватних будинків.

Зафіксовані влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин і газопроводи. Станом на цей час витік газу перекритий, пожеж і загроз більше немає.

Пошкоджень зазнали складське приміщення, господарча будівля, комунальна техніка та чотири приватні автомобілі.