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Росіяни поранили п'ятьох мирних жителів Херсонщини

Впродовж доби під ворожими обстрілами опинилися 18 населених пунктів Херсонської області.

Росіяни поранили п'ятьох мирних жителів Херсонщини
Фото: МВС України

За минулу добу армія РФ атакувала18 населених пунктів Херсонської області, унаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та Херсон.

Війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки й 14 приватних будинків.

Зафіксовані влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин і газопроводи. Станом на цей час витік газу перекритий, пожеж і загроз більше немає.

Пошкоджень зазнали складське приміщення, господарча будівля, комунальна техніка та чотири приватні автомобілі.

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