Україна впровадила у сфері оборони понад 300 стандартів НАТО

Ще над 50 пунктами сумісності з Альянсом ведеться робота.

Міністерство оборони України на своєму сайті оприлюднило інформацію щодо прогресу в досягнення взаємосумісності з Північноатлантичним альянсом.

За словами заступника голови відомства Станіслава Гайдера, станом на зараз в українській сфері оборони імплементовано 322 стандарти НАТО. Робота над впровадженням ще 50 пунктів програми відповідності активно ведеться.

Важливий проєкт у цьому напрямку - це запуск першої спільної інституції, Центру аналізу, тренування та навчання JATEC. Заступник міністра звертає увагу, що в рамках роботи установи українська сторона виступатиме не лише отримувачем, але й надавачем досвіду, який "вже змінює стандарти НАТО та формує спроможність відповідати на виклики та загрози".