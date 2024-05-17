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Росіяни розстріляли людину з інвалідністю у Вовчанську. Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але окупанти не дали йому це зробити.

Росіяни розстріляли людину з інвалідністю у Вовчанську. Прокуратура відкрила кримінальне провадження
Російська армія
Фото: змі окупантів

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами людини з інвалідністю у Вовчанську.

Як повідомила пресслужба прокуратури, ці відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Інформацію про трагедію виявили під час моніторингу соціальних мереж, зокрема, телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнкаю

"У матеріалі йде мова про те, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над м. Вовчанськ Харківської області виявили тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці. Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці", - повідомила прокуратура.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні розповів, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних у полон і розстрілюють. Зокрема, один із жителів Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили.

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