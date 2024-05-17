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Російські окупанти продовжують терор Вовчанська: одна людина загинула, ще одна – постраждала

Прикордоння Харківської області постійно під ворожими ударами.

Російські окупанти продовжують терор Вовчанська: одна людина загинула, ще одна – постраждала
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російськоих обстрілів прикордонного міста Вовчанськ одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Про це ідеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

"Місто Вовчанськ продовжує потерпати від ворожих ударів російської армії. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель 35-річного цивільного чоловіка та поранення 60-річного жителя," – ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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