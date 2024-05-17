Російські окупанти продовжують терор Вовчанська: одна людина загинула, ще одна – постраждала

Унаслідок російськоих обстрілів прикордонного міста Вовчанськ одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.
Про це ідеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.
"Місто Вовчанськ продовжує потерпати від ворожих ударів російської армії. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель 35-річного цивільного чоловіка та поранення 60-річного жителя," – ідеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Російська армія скинула три авіабомби на Куп'янськ-Вузловий Харківської області, унаслідок обстрілів пошкоджена лікарня, житлові будинки, поанення отримала місцева мешканка.