Російські окупанти продовжують терор Вовчанська: одна людина загинула, ще одна – постраждала

Унаслідок російськоих обстрілів прикордонного міста Вовчанськ одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Про це ідеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

"Місто Вовчанськ продовжує потерпати від ворожих ударів російської армії. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель 35-річного цивільного чоловіка та поранення 60-річного жителя," – ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).