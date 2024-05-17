Росія атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією

Впродовж дня армія РФ здійснила 9 ударів дронами-камікадзе і 5 обстрілів з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені школа та підприємство.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував дронами камікадзе та артилерією Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки й 3 господарські споруди. Понівечені школа, магазин і агрофірма.

Зачепило лінії електропередач і газогін. Загиблих і поранених немає.