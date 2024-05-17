Це вже 30-те тіло, знайдене у річці, з початку повномасштабного російського вторгнення.

У Тисі виявили тіло ще однієї людини

Ще одне тіло загиблої людини знайшли у Тисі.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що жодних документів при ньому не знайшли. Наразі особу потопельника встановлюють.

В Держприкордонслужбі розповіли, що це вже 30-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

13 травня з річки Тиса на Закарпатті витягнули тіло 29-го від початку року потопельника. Загиблим виявився житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.