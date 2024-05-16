Контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно в ще одному пункту пропуску

Контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно в пункті пропуску "Рені"

На україно-молдовському кордоні у пункті пропуску “Рені” контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Уточнюється, що після реконструкції у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рені” контрольні служби України та Молдови працюватимуть на українському боці.

Це стосується як прикордонного, так і митного контролю.

Раніше спільні пропускні операції на цьому напрямку здійснювалися і на молдовській території, і на українській.