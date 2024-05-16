Контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно в ще одному пункту пропуску

На україно-молдовському кордоні у пункті пропуску “Рені” контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Уточнюється, що після реконструкції у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рені” контрольні служби України та Молдови працюватимуть на українському боці.
Це стосується як прикордонного, так і митного контролю.
Раніше спільні пропускні операції на цьому напрямку здійснювалися і на молдовській території, і на українській.
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У червні 2023 року Україна і Молдова домовилися побудувати міст через Дністер. Ямпільський міст має стати альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць".
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У жовтні 2023 року Україна відкрила пункт пропуску Кучурган на кордоні з Молдовою, який був закритий з початку повномасштабної війни.
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Також у жовтні того ж року Україна та Молдова домовилися про спільний контроль на пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган".