Влада столиці збирається реформувати Київводоканал

Київська міська рада 16 травня збирається розглянути проєкт рішення про створення комунального підприємства "Київводоканал".

Про це повідомляється у порядку денному засідання, передає LIGA.net.

Реформа Київводоканалу передбачає, що столиця розірве договір володіння та користування майном, укладений у 2006 році з акціонерною компанією "Київводоканал", і передасть його комунальному підприємству "Київводоканал".

У статутний капітал нового підприємства збираються влити 1,5 млрд грн.

Рішення повернути Київводоканалу статус комунального підприємства пояснюється "кризовим станом галузі централізованого водопостачання та водовідведення".

"Тенденція скрутного становища галузі притаманна не тільки місту Києву, а є аналогічною по всій країні, адже тарифи на водопостачання та водовідведення не підвищуються. Інші територіальні громади цю проблему вирішують користуючись з коштів місцевих бюджетів шляхом надання постійної прямої підтримки таким підприємствам. Проте ці підприємства – на відміну від ПрАТ "АК "Київводоканал" – є комунальними, що дозволяє органам місцевого самоврядування спрямовувати на них кошти місцевих бюджетів", – йдеться в пояснювальній записці.

Попри організаційну складність створення нового підприємства, київська влада вважає, що це рішення є найбільш прийнятним для подальшого збереження активів територіальної громади Києва та забезпечення сталого функціонування і розвитку водопровідно-каналізаційної галузі міста.

На порядку денному засідання Київради також стоїть питання про докапіталізацію Київтеплоенерго на 2,5 млрд грн. Гроші призначені на підтримку операційної діяльності підприємства та підтримання його фінансової стійкості.

ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" на 25,46% належить громаді столиці, а на 67% – компанії "Київенергохолдинг".

У 2006 році Київрада, кіпрські Densec Limited і Zarova Limited створили Київенергохолдинг для координації роботи компаній Київенерго, Київгаз і Київводоканал. Громада Києва внесла в її статутний капітал 67% акцій ВАТ "Київводоканал", 60%+1 акцію ВАТ "Київгаз" і 12,73% акцій ВАТ "Київенерго", а Zarova і Densec оплатили акції Київенергохолдингу грошовими засобами. Зараз акціонерами Київенергохолдингу є територіальна громада Києва (61%), Artio Global Investors LTD (25%) і Densec Limited (14%).