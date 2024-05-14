Україна найближчим часом отримає 1,89 млрд євро в межах Ukraine Facility

Загалом цього року Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

ЄС остаточно ухвалив план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Тому найближчим часом наша держава отримає майже 2 мільярди євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також у повідомленні пресслужби міністерства фінансів.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро найближчим часом. А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро", – повідомив глава уряду у телеграмі.

Він додав, що ці кошти посилять фінансову стійкість України в умовах повномасштабної війни з Росією. "Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", – додав Шмигаль.

У мінфіні додали, що таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена, а решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

"Впровадження індикаторів плану також забезпечить основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України і наблизить до інтеграції в ЄС”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Документ розроблявся за стандартами та вимогами ЄС в постійних консультаціях з Єврокомісією. Значна частина передбачених реформ узгоджується з іншими програмами підтримки МВФ, Світового банку, а також євроінтеграційними завданнями тощо.

Міністерство фінансів України відповідальне за три напрями Плану: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки. Мінфін також є співвиконавцем у розділах управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація та регіональна політика, транспорт, агропродовольчий сектор, управління критично важливими матеріалами.