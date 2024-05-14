Україна найближчим часом отримає 1,89 млрд євро в межах Ukraine Facility

ЄС остаточно ухвалив план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Тому найближчим часом наша держава отримає майже 2 мільярди євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також у повідомленні пресслужби міністерства фінансів.
"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро найближчим часом. А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро", – повідомив глава уряду у телеграмі.
Він додав, що ці кошти посилять фінансову стійкість України в умовах повномасштабної війни з Росією. "Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", – додав Шмигаль.
У мінфіні додали, що таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена, а решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.
"Впровадження індикаторів плану також забезпечить основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України і наблизить до інтеграції в ЄС”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Документ розроблявся за стандартами та вимогами ЄС в постійних консультаціях з Єврокомісією. Значна частина передбачених реформ узгоджується з іншими програмами підтримки МВФ, Світового банку, а також євроінтеграційними завданнями тощо.
Міністерство фінансів України відповідальне за три напрями Плану: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки. Мінфін також є співвиконавцем у розділах управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація та регіональна політика, транспорт, агропродовольчий сектор, управління критично важливими матеріалами.
- У квітні Європейська комісія підтримала план реформ від уряду України Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках.
- Програма Ukraine Facility Євросоюзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Перший транш у розмірі 4,5 млрд у рамках перехідного фінансування було виділено в березні. Ще один транш на суму 1,5 млрд євро зовнішнього фінансування від Європейського Союзу для покриття дефіциту бюджету Україна отримала наприкінці квітня.