Євросоюз погодив проєкт безпекової угоди з Україною

Посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Угоду можуть підписати не пізніше початку липня.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Посли ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", її планують фіналізувати до кінця червня.

Декларація стосується політичної, військової та економічної допомоги та інтергації України до ЄС і НАТО.

Посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно". У тексті угоди зазначається, що Європейський союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку.

Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову. ЄС зобов'язується і надалі тренувати українських військових і допомагати обороні.

Євросоюз також запевняє Україну в негайних консультаціях у разі подальших атак. І зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Проте це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського навесні 2022-го створили Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він.