Україна отримала EUR1,5 млрд в рамках механізму Ukraine Facility, — Шмигаль

Ці кошти допомагають Україні фінансувати медпослуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

Україна в четвер, 25 квітня, отримала 1,5 млрд євро зовнішнього фінансування від Європейського Союзу для покриття дефіциту бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вчора надійшло EUR1,5 млрд від ЄС у рамках нового інструменту Ukraine Facility. Також у рамках пакета допомоги від США отримаємо близько $8 млрд бюджетної підтримки", — повідомив Прем'єр.

За словами Дениса Шмигаля, ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

Від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету.