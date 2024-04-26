Україна отримала EUR1,5 млрд в рамках механізму Ukraine Facility, — Шмигаль

Україна в четвер, 25 квітня, отримала 1,5 млрд євро зовнішнього фінансування від Європейського Союзу для покриття дефіциту бюджету.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Вчора надійшло EUR1,5 млрд від ЄС у рамках нового інструменту Ukraine Facility. Також у рамках пакета допомоги від США отримаємо близько $8 млрд бюджетної підтримки", — повідомив Прем'єр.
За словами Дениса Шмигаля, ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.
Від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету.
- Програма Ukraine Facility передбачає 50 млрд євро для Києва на чотири роки. Для цього Україна має реалізувати низку реформ.
- Минулого місяця Кабмін схвалив план для Ukraine Facility, який є основою для отримання цих коштів.
- У лютому ЄС погодився виділити нашій державі цей пакет допомоги після тривалих обговорень і подолавши блокування з боку Угорщини.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання Україні додаткових 1,5 млрд євро у рамках Ukraine Facility 24 квітня.