Зеленський: Цього тижня українське зерно доставили до Судану

Президент закликав усі країни засудити терористичні атаки Росії на українське сільське господарство, портову інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі.

Цього тижня в межах ініціативи «Зерно з України» суданські партнери і Всесвітня продовольча програма ООН доправили чергову партію українського збіжжя до Судану.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, це дасть змогу щомісяця надавати допомогу 2 мільйонам людей, які "стикаються з гострим голодом і відсутністю продовольчої безпеки".

"Україна продовжує підтримувати суданський народ, навіть коли сама захищається від російської агресії вдома. Це наш керівний принцип: ми не лише шукаємо допомоги від світу, а й допомагаємо іншим у світі. Ініціатива #GrainFromUkraine продовжить доправляти нові вантажі до більшої кількості країн, щоб пом'якшити продовольчу кризу та допомогти тим, хто цього потребує", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що продовольча безпека є важливим компонентом української формули миру, тому закликав усі країни приєднатися до реалізації цієї формули і долучитися до Саміту миру у Швейцарії.

Як повідомив Президент, російські удари вже пошкодили або зруйнували 215 об'єктів портової інфраструктури в Одеській області.

"Ми також закликаємо всі країни засудити терористичні атаки Росії на українське сільське господарство, портову інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі... Попри ці складні обставини Україна продовжує відправляти вантажі, зокрема життєво необхідне продовольство, до країн світу, серед іншого в Африку та Азію. Так, у межах ініціативи «Зерно з України» до низки країн, включно із Сомалі, Ефіопією, Кенією, Єменом і Суданом, доправляються критично важливі гуманітарні вантажі", - повідомив глава держави.