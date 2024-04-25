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Україна розраховує отримати $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги у цьому році

Наразі обсяг міжнародних резервів складає 44 мільярди доларів. 

Україна розраховує отримати $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги у цьому році
НБУ
Фото: depositphotos

У 2024 році Україна розраховує отримати 38 млрд дол. США зовнішньої бюджетної допомоги. Завдяки цьому міжнародні резерви залишатимуться на високому рівні. Наразі їх обсяг – близько 44 млрд дол. США. 

Про це йдеться у звіті Нацбанку України.

Також у НБУ додали, що через підтримку партнерів та посилення стійкості державних фінансів буде змога й надалі забезпечувати макрофінансову стабільність, необхідну для сталого відновлення економіки. 

"Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається тривалість та інтенсивність війни. Суттєво послабився ризик недостатності міжнародного фінансування в цьому році, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються", – додали у Нацбанку.

Проте зауважили, що можуть реалізуватися і позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від знерухомлених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України. 

У березні міжнародні резерви України зросли на 18%. Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол. США) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. 

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