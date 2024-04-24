​НБУ: У першому кварталі зріс обсяг надходжень готівки до кас банків

За І квартал 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли і сягнули 629,8 млрд грн.
Про це повідомив Національний банк України.
За даними НБУ, це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи суттєвіше - на 14,8% - і становили 649,1 млрд грн. У Нацбанку пояснили це подальшим пожвавленням економічної активності. "Цьому, зокрема, посприяло підвищення заробітних та соціальних виплат населенню, збереження стійкої ситуації на валютному ринку та низької інфляції, а також сезонні чинники", - зазначили в НБУ.
Також у І кварталі цього року найбільші обсяги готівки з кас банки традиційно видавали для (% від загального обсягу видатків):
- операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 84,8% (оскільки через невизначеність, пов’язану з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);
- підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,0%;
- придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,1%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):
- торговельна виручка – 31,8%;
- операції клієнтів з використанням платіжних карток – 24,1%;
- надходження від продажу іноземної валюти – 16,5%.