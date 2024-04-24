Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ГоловнаЕкономікаФінанси

​НБУ: У першому кварталі зріс обсяг надходжень готівки до кас банків

Це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

​НБУ: У першому кварталі зріс обсяг надходжень готівки до кас банків
НБУ
Фото: ua.news

За І квартал 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли і сягнули 629,8 млрд грн.

Про це повідомив Національний банк України.

За даними НБУ, це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи суттєвіше - на 14,8% - і становили 649,1 млрд грн. У Нацбанку пояснили це подальшим пожвавленням економічної активності. "Цьому, зокрема, посприяло підвищення заробітних та соціальних виплат населенню, збереження стійкої ситуації на валютному ринку та низької інфляції, а також сезонні чинники", - зазначили в НБУ.

Також у І кварталі цього року найбільші обсяги готівки з кас банки традиційно видавали для (% від загального обсягу видатків):

  • операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 84,8% (оскільки через невизначеність, пов’язану з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);
  • підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,0%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,1%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка – 31,8%;
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток – 24,1%;
  • надходження від продажу іноземної валюти – 16,5%.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies