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Велика Британія надасть Україні авіабомби Paveway з лазерним наведенням у межах останнього пакету допомоги

Ці бомби можуть бути встановлені або на американські винищувачі F-16, які мають надійти через кілька місяців, або на старіші літаки радянської епохи.

Велика Британія надасть Україні авіабомби Paveway з лазерним наведенням у межах останнього пакету допомоги
Ілюстративне фото: бомби Paveway IV
Фото: Вікіпедія

Велика Британія надасть Україні бомби Paveway IV з лазерним наведенням у рамках останнього пакету військової допомоги, повідомляє The Telegraph. 

Бомби Paveway IV, вперше використані Королівськими ВПС в Афганістані, оснащені боєголовкою вагою 500 фунтів і використовує GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності.

Бомби можуть бути встановлені або на американські винищувачі F-16, які мають надійти через кілька місяців, або на старіші літаки радянської епохи.

  • Напередодні уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет допомоги для України із ракетами Storm Shadow, катерами та бронемашинами. 
  • Також прем'єр Британії пообіцяв збільшити витрати на оборону з гарантованим фінансуванням для України. До 2030-го бюджет Сполученого Королівства має передбачати 87 мільярдів фунтів на рік для військової сфери.
  • Раніше міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети.
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