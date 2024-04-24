Велика Британія надасть Україні авіабомби Paveway з лазерним наведенням у межах останнього пакету допомоги

Велика Британія надасть Україні бомби Paveway IV з лазерним наведенням у рамках останнього пакету військової допомоги, повідомляє The Telegraph.
Бомби Paveway IV, вперше використані Королівськими ВПС в Афганістані, оснащені боєголовкою вагою 500 фунтів і використовує GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності.
Бомби можуть бути встановлені або на американські винищувачі F-16, які мають надійти через кілька місяців, або на старіші літаки радянської епохи.
- Напередодні уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет допомоги для України із ракетами Storm Shadow, катерами та бронемашинами.
- Також прем'єр Британії пообіцяв збільшити витрати на оборону з гарантованим фінансуванням для України. До 2030-го бюджет Сполученого Королівства має передбачати 87 мільярдів фунтів на рік для військової сфери.
- Раніше міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети.