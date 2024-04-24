Велика Британія надасть Україні авіабомби Paveway з лазерним наведенням у межах останнього пакету допомоги

Ці бомби можуть бути встановлені або на американські винищувачі F-16, які мають надійти через кілька місяців, або на старіші літаки радянської епохи.

Велика Британія надасть Україні бомби Paveway IV з лазерним наведенням у рамках останнього пакету військової допомоги, повідомляє The Telegraph.

Бомби Paveway IV, вперше використані Королівськими ВПС в Афганістані, оснащені боєголовкою вагою 500 фунтів і використовує GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності.

Бомби можуть бути встановлені або на американські винищувачі F-16, які мають надійти через кілька місяців, або на старіші літаки радянської епохи.