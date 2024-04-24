Безпілотники атакували металургійний завод у Росії

За даними російського каналу ASTRA, два БпЛА врізалися в будівлю станції. Два блоки перестали працювати.

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