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ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники атакували металургійний завод у Росії

У Росії безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат. Унаслідок атаки руйнувань зазнала будівля станції кисню.

За даними російського каналу ASTRA, два БпЛА врізалися в будівлю станції. Два блоки перестали працювати.

Мета цих станцій – забезпечувати виробництво необхідною кількістю повітря. 

Липецький губернатор визнав атаку безпілотників. 

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