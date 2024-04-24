Безпілотники атакували металургійний завод у Росії

У Росії безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат. Унаслідок атаки руйнувань зазнала будівля станції кисню.
За даними російського каналу ASTRA, два БпЛА врізалися в будівлю станції. Два блоки перестали працювати.
Мета цих станцій – забезпечувати виробництво необхідною кількістю повітря.
Липецький губернатор визнав атаку безпілотників.
- Цей завод безпілотники уже атакували в лютому. На комбінаті була пожежа.
- Липецька область – не єдина, яка сьогодні слухала вибухи. В Смоленській області внаслідок ударів горів НПЗ. За даними джерел LB.ua, за атакою стоїть СБУ. Внаслідок удару знищено 26 000 кубометрів палива.