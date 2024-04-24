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Унаслідок ударів по Смоленському НПЗ знищено 26 тис. кубометрів палива. За атакою стоїть СБУ

Співрозмовники в Силах оборони повідомили деталі атаки. 

Унаслідок ударів по Смоленському НПЗ знищено 26 тис. кубометрів палива. За атакою стоїть СБУ
Пожежа в Смоленській області
Фото: Astra

За сьогоднішньою атакою на нафтопереробний об'єкт у Смоленській області стоїть СБУ. Про це повідомили співрозмовники редакції в Силах оборони.

Унаслідок удару безпілотників знищено 26 000 кубометрів російського палива. Уражений об'єкт належить "Роснєфті".

Пошкоджено дві бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове. На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. 

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", – зазначило джерело.

  • СБУ та ГУР і раніше били по російських НПЗ, які постачають паливо окупаційним військам та економічно підтримують Росію. Найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • У квітні переробка на російських нафтопереробних заводах в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
  • СБУ здійснила кілька успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів. Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки 23 березня.
  • Деякі вражені НПЗ потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
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