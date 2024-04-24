Унаслідок ударів по Смоленському НПЗ знищено 26 тис. кубометрів палива. За атакою стоїть СБУ

За сьогоднішньою атакою на нафтопереробний об'єкт у Смоленській області стоїть СБУ. Про це повідомили співрозмовники редакції в Силах оборони.

Унаслідок удару безпілотників знищено 26 000 кубометрів російського палива. Уражений об'єкт належить "Роснєфті".

Пошкоджено дві бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове. На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", – зазначило джерело.