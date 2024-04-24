Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Українського міністра викрили на заволодінні державною землею
Українського міністра викрили на заволодінні державною землею
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: окупанти атакували "Ланцетами" Миколаївську область

Також ворог бив по області із артилерії. Минулося без постраждалих.

ОВА: окупанти атакували "Ланцетами" Миколаївську область
Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

Російська армія вчора, 23 квітня, атакувала Миколаївщину безпілотниками типу FPV та "Ланцет". Також обстрілювала область із артилерії. Минулося без постраждалих.

Про таке інфнормує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

  • Зокрема, учора, 23 квітня, о 14:20 та 16:20 ворог спрямував дрони-камікадзе типу FPV та "Ланцет" по прибережній частині Миколаївського району. Через атаку пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер. Постраждалих немає.
  • Крім того, у с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок одного із ударів пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
  • Також учора, 23 квітня, о 15:54, 16:11, 21:20, 22:09 та сьогодні вночі, 24 квітня, о 01:23 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
  • 23 квітня, близько 20:05, 20:36 та 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено пʼять приватних будинків. 
  • Уночі, 24 квітня, о 00:30 під ворожими артилерійськими обстрілами знову перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

У ніч на 23 квітня протиповітряна оборона України над Миколаївською областю збила чотири ворожі "шахеди". Уламки пошкодили торгівельну інфраструктуру. Загорівся павільйон, але пожежу оперативно ліквідували. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies