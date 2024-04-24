ОВА: окупанти атакували "Ланцетами" Миколаївську область

Також ворог бив по області із артилерії. Минулося без постраждалих.

Російська армія вчора, 23 квітня, атакувала Миколаївщину безпілотниками типу FPV та "Ланцет". Також обстрілювала область із артилерії. Минулося без постраждалих.

Про таке інфнормує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема, учора, 23 квітня, о 14:20 та 16:20 ворог спрямував дрони-камікадзе типу FPV та "Ланцет" по прибережній частині Миколаївського району. Через атаку пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер. Постраждалих немає.

Крім того, у с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок одного із ударів пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також учора, 23 квітня, о 15:54, 16:11, 21:20, 22:09 та сьогодні вночі, 24 квітня, о 01:23 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

23 квітня, близько 20:05, 20:36 та 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено пʼять приватних будинків.

Уночі, 24 квітня, о 00:30 під ворожими артилерійськими обстрілами знову перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

У ніч на 23 квітня протиповітряна оборона України над Миколаївською областю збила чотири ворожі "шахеди". Уламки пошкодили торгівельну інфраструктуру. Загорівся павільйон, але пожежу оперативно ліквідували.