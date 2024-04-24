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На Дніпропетровщині через обстріли частина абонентів залишилася без світла

Ворог атакував область важкою артилерією та дронами.

На Дніпропетровщині через обстріли частина абонентів залишилася без світла
Нікопольський район, фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Через ворожі обстріли Дніпропетровщини без світла залишилися частина абонентів. Російська армія атакувала область важкою артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вночі удари по Нікопольщині продовжувалися. Ворог застосовував дрони-камікадзе різних типів та важку артилерію.  Поцілив по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах", – написав Лисак. 

Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще – лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали.

Також через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені  один приватний будинок та господарська споруда.

Вчора ввечері в небі Дніпропетровської області збили черговий російський безпілотник. ЗСУ ліквідували російський БпЛА "Орлан-10".

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