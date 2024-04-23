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Окупанти змушують дітей у Запорізькій області збирати дрони

Також окупанти змушують школярів вступати до юнармії.

Окупанти змушують дітей у Запорізькій області збирати дрони
Окупанти змушують дітей у Запорізькій області збирати дрони (ілюстративне фото)
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти у Запорізькій області проводять масову пропаганду серед школярів. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти змушують школярів вступати до юнармії, вчать збирати дрони та керувати ними.

Крім того, розповів Федоров, росіяни конфіскують квартири та будинки людей, які виїхали з тимчасової окупації.

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Через це мелітопольці змушені ризикувати життям і повертатися на тимчасово окуповані території,  щоб отримати паспорт РФ  оформити майно.

“Але навіть реєстрація житла у росреєстрі не гарантує, що ворог його не забере”, - підсумував Федоров.

  • На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують місцеве населення допомагати армії РФ. Зокрема, студентів технікумів заставляють виготовляти для окупантів окопні свічки.
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