Головне за вівторок, 23 квітня: удари по Харкову та Дніпропетровщині, штурмові дії на семи ділянках фронту

Бої на Бахмутському та Лиманському напрямках, 60 бойових зіткнень, ворожі обстріли, бронетранспортери від Литви. Яким запам’ятається 790-й день повномасштабної війни.

Удень 23 квітня ворог вдарив по Дніпровському району, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Через ракетну атаку постраждали четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Станом на 18.39 було відомо вже про вісьмох поранених. За словами Лисака, з пораненнями до медиків звернулася 23-річна дівчина. "У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка. А ще – троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє – в лікарні", - додав очільник області.

Сталися два займання.

Російська армія знову атакувала Харків. В місті пролунали декілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що влучань було декілька.

За інформацією мера, один "приліт" був у приватний сектор. Там пошкоджені авто та приватний будинок.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 квітня – в нашій новині.

Сьогодні, 23 квітня, Верховна Рада підтримала звільнення 7 членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчився 15 березня 2024 року. “За” віддали голоси 264 народних обранці.

За даними нардепа Ярослава Железняка, мова йде про Богуна, Дідика, Невідомого, Іванова, Огонь, Яремчука і Майснера.

Нардеп зазначає, що в Рахунковій палаті тепер залишаться 5 членів. Водночас, за словами Железняка, його колеги наполягають, що палата все ще зможе приймати рішення.

Більше інформації – в новині.

В Україну прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема країна передала партію бронетранспортерів М577.

Як повідомляє Міністерство оборони Литви, у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, все необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA Albatros та іншу підтримку.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 млн. євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони. євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", — ідеться у повідомленні.

23 квітня Європейський парламент схвалив продовження тимчасових заходів щодо лібералізації торгівлі з Україною, одночасно захищаючи фермерів Євросоюзу.

Це рішення підтримали 428 депутатів, 131 висловився проти і 44 утрималися. Йдеться про продовження безмитної торгівлі з нашою державою до 5 червня 2025 року.

Відповідно до цього рішення, Єврокомісія може оперативно впровадити будь-які заходи, які вважатиме за необхідні, якщо відбудеться значний збій на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС через український імпорт (наприклад, пшениці).

Докладніше – в нашій публікації Зерно на коліях, або Чому звужуються «коридори солідарності»?

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