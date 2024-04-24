Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація.

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У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

Ввечері 24 квітня у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автомобілі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждали 5 співробітників ДСНС.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що вибух не пов'язаний з ворожим обстрілом.

Фото: Пресслужба ДСНС У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

Фото: Пресслужба ДСНС У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

Фото: Пресслужба ДСНС У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників