Ввечері 24 квітня у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автомобілі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждали 5 співробітників ДСНС.
Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що вибух не пов'язаний з ворожим обстрілом.
- 22 квітня у Нікополі Дніпропетровської області російська армія атакувала поліцейських та рятувальників, які прибули на місце обстрілу, щоб задокументувати російські злочини.