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У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація.

У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників
У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників
Фото: Пресслужба ДСНС

Ввечері 24 квітня у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автомобілі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждали 5 співробітників ДСНС.

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Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що вибух не пов'язаний з ворожим обстрілом. 

У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників
Фото: Пресслужба ДСНС
У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників
Фото: Пресслужба ДСНС
У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників
Фото: Пресслужба ДСНС
У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждало 5 рятувальників

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