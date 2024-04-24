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В Україні може з'явитися меморіал жертвам геноциду кримських татар

Зараз над ведеться робота над проєктом, обговорюється місце його розміщення.

В Україні може з'явитися меморіал жертвам геноциду кримських татар
Меджліс кримськотатарського народу ініціював проєкт щодо створення меморіалу жертвам геноциду кримських татар
Фото: Суспільне Крим

Меджліс кримськотатарського народу ініціював проєкт створення меморіалу жертвам геноциду кримських татар. 

Про це глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив у коментарі Суспільне Крим.

Зараз над ведеться робота над проєктом, обговорюється місце його розміщення.

"Це дуже важливо, щоб ніколи не було повторення того, що ледве не знищило наші народи. Отже, цей пам'ятник має всіх налаштовувати на те, що такі жахливі злочини проти людяності як Голодомор, як Голокост, як сюргюн - депортації, ніколи не мають повторюватися", - наголосив глава Меджлісу.

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Рефат Чубаров нагадав, що в Україні відбулися "дві жахливі вселенського масштабу трагедії" - Голодомор початку 30-х років XX століття та депортація кримськотатарського народу.  

Тому Меджлісу хотілося б, аби в українському суспільстві всі усвідомлювали глибину катастрофи. Ті, хто побачить цей пам'ятник, мають усвідомити кримськотатарську трагедію як частину української історії, української трагедії.

  • Депортація кримських татар 18–20 травня 1944 року стала одним із найяскравіших прикладів злочинів радянського режиму під час Другої світової війни.
  • Тоді з Криму депортували майже все кримськотатарське населення, близько 180 тис. людей. Для цього залучили понад 32 тис. силовиків.
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