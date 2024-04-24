В Україні може з'явитися меморіал жертвам геноциду кримських татар

Зараз над ведеться робота над проєктом, обговорюється місце його розміщення.

Меджліс кримськотатарського народу ініціював проєкт створення меморіалу жертвам геноциду кримських татар.

Про це глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив у коментарі Суспільне Крим.

Зараз над ведеться робота над проєктом, обговорюється місце його розміщення.

"Це дуже важливо, щоб ніколи не було повторення того, що ледве не знищило наші народи. Отже, цей пам'ятник має всіх налаштовувати на те, що такі жахливі злочини проти людяності як Голодомор, як Голокост, як сюргюн - депортації, ніколи не мають повторюватися", - наголосив глава Меджлісу.

Рефат Чубаров нагадав, що в Україні відбулися "дві жахливі вселенського масштабу трагедії" - Голодомор початку 30-х років XX століття та депортація кримськотатарського народу.

Тому Меджлісу хотілося б, аби в українському суспільстві всі усвідомлювали глибину катастрофи. Ті, хто побачить цей пам'ятник, мають усвідомити кримськотатарську трагедію як частину української історії, української трагедії.