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Лубінець розповів про скандальну ситуацію у львівській поліклініці, де військові проходили ВЛК

Омбудсман відзначив, що право військовослужбовців на належне проходження військово-лікарської комісії поновили.

Лубінець розповів про скандальну ситуацію у львівській поліклініці, де військові проходили ВЛК
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зміни після скандалу з поліклінікою Міноборони у Львові.

За словами Лубінця, торік навесні стало відомо про незадовільні умови у поліклініці Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Міністерства оборони.

"Військовослужбовці з різним ступенем травм годинами вистоювали в черзі, яку займали з ночі, а до деяких лікарів черги були по кілька місяців. Проходження ВЛК займало кілька днів. Крім того, вразив жахливий стан медичних кабінетів, які вже давно потребували ремонту, не було вільного доступу до питної води, антисанітарія в туалетах. А ще до всього, через постійне вимкнення світла, не працював ліфт, і це при тому, що медогляд треба було пройти на другому поверсі поліклініки", - зазначив омбудсман.

Лубінець додав, що ці порушення підтвердили працівники його Офісу під час проведення моніторингу. Тоді за результатами перевірки омбудсман направив відповідні акти реагування керівництву Міноборони, командуванню Медичних сил ЗСУ і начальнику Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Після нової перевірки співробітники Офісу омбудсмана встановили певні позитивні зміни:

  • військово-лікарська комісія зараз працює на першому поверсі поліклініки;
  • тут провели комплексний ремонт, закупили сучасні меблі та відповідне медичне обладнання;
  • ефективно працює електронна черга на базі запровадженої медико-інформаційної системи. Це дозволяє здійснювати запис на прийом до лікаря онлайн, а під час відвідування поліклініки в режимі реального часу — відстежувати прийом відповідного лікаря.
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