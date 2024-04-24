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Центр протидії дезінформації повідомив про заблоковані ще два пропагандистські YouTube-канали

Це «Вышка» і «Да Это Так».

Центр протидії дезінформації повідомив про заблоковані ще два пропагандистські YouTube-канали
Пропаганда РФ

Нині стало відомо, що заблоковані ще два пропагандистські YouTube-канали.

Як повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, це «Вышка» і «Да Это Так».

Аналітична платформа VoxUkraine раніше зазначала, що «Вышка» — це перейменований канал «НАШ». Оригінальне посилання можна ще знайти на Вікіпедії.

"За допомогою архіву Wayback Machine ми виявили, що у січні 2022 року канал мав назву «НАШ», проте пізніше його перейменували на «Да, это так», і тепер канал називається «Вышка». Тобто один і той же канал перейменовували двічі", - йшлося у дослідженні платформи.

Телеканал «НАШ», як відомо, був підконтрольним проросійському політику Євгенію Мураєву, хоч і формально належав його батьку та деяким іншим співвласникам.

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