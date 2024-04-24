Україна розробляє єдину систему надання медичної допомоги на полі бою

До початку осені в Міністерстві охорони здоров'я планують розробити 30 клінічних протоколів.

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я, командуванням Медичних сил ЗСУ, громадськими організаціями та бойовими медиками провели зустріч щодо реформування надання допомоги при бойових травмах.

Як пише Міноборони на своєму офіційному сайті, під час обговорення заступниця голови відомства Наталія Калмикова заявила про розробку в Україні єдиної системи медичної допомоги для поранених, яка враховує стандарти НАТО та бойовий досвід українських військових лікарів.

Зі свого боку у МОЗ стверджують, що до початку осені будуть розроблені 30 клінічних протоколів на основі стандарту Joint Trauma System.

Ще однією темою розмови стало реформування системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини. У Міноборони прагнуть перезавантажити цей напрямок та розробити єдині правила для навчання, щоб "вийти на якісно новий рівень".