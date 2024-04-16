Аудит Міноборони виявив порушень на понад 10 млрд гривень

Внутрішній аудит, який проводило Міністерство оборони України, виявив порушень на більш як 10 мільярдів гривень.

Про це повідомив Юрій Джигир, заступник міністра оборони України, пише Укрінформ.

Він зазначив, що робота внутрішнього аудиту – це рутинний стандартизований процес у міністерстві. План перевірок за ризикованими сферами затвердили із приходом нового керівництва структури.

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на попередження порушень", – сказав заступник міністра.

За його словами, певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Зокрема, завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн.

Джигир повідомив, що, відповідно до складеного плану перевірок, Служба внутрішнього аудиту до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-морських та Повітряних сил ЗСУ.

Також, як зазначив заступник міністра, всі структури міноборони проходять перевірку.

"У той чи інший момент усі стають об’єктами аудиту. Цей процес не швидкий. Міноборони – це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і за ними мають бути висновок і відповідне реагування", – додав Джигир.