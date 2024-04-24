Airbus домігся відстрочки канадських санкцій щодо російського титану

Канада надала Airbus дозвіл на використання російського титану у своєму виробництві, пише Reuters.

Зазначимо, Канада стала першим західним урядом, який заборонив поставки стратегічного металу в своєму останньому пакеті санкцій, спровокованих війною в Україні.

“Цей крок надає Airbus гнучкість на канадських заводах і, як очікується, розвіє занепокоєння щодо того, що його основна діяльність може постраждати через фактичну заборону на імпорт до Канади європейських реактивних літаків компанії, які в основному покладаються на легкий титан”, ‒ підкреслює видання.

У компанії не уточнили, як довго дозвіл залишатиметься в силі.