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Airbus домігся відстрочки канадських санкцій щодо російського титану

Невідомо на який період Оттава дала дозвіл компанії.

Airbus домігся відстрочки канадських санкцій щодо російського титану
Фото: CEO Airbus Group

Канада надала Airbus дозвіл на використання російського титану у своєму виробництві, пише Reuters.

Зазначимо, Канада стала першим західним урядом, який заборонив поставки стратегічного металу в своєму останньому пакеті санкцій, спровокованих війною в Україні.

“Цей крок надає Airbus гнучкість на канадських заводах і, як очікується, розвіє занепокоєння щодо того, що його основна діяльність може постраждати через фактичну заборону на імпорт до Канади європейських реактивних літаків компанії, які в основному покладаються на легкий титан”, ‒ підкреслює видання.

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У компанії не уточнили, як довго дозвіл залишатиметься в силі.

  • У березні газета The Washington Post написала, що західні фірми – вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну – купили титан на сотні мільйонів доларів у російської компанії, яка має глибокі зв’язки з оборонною промисловістю країни.
  • Торік влітку Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ.
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