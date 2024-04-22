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14 пакет санкцій: Євросоюз хоче заборонити постачання російського скрапленого газу

Черговий пакет санкцій ЄС міститиме в собі заходи щодо стримування російського "тіньового флоту" РФ.

14 пакет санкцій: Євросоюз хоче заборонити постачання російського скрапленого газу
Фото: EPA/UPG

Євросоюз готує 14 пакет санкцій проти Росії в якому має намір включити заборону на постачання російського скрапленого природного газу.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, пише Дзеркало тижня.

Біллстрем зазначив, що новий пакет санкцій також включатиме заходи щодо стримування російського "тіньового флоту".

Раніше Євросоюз запровадив заборону на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, однак ембарго не торкнулося трубопровідного газу і СПГ. 

Попри те, поставки скрапленого газу з РФ скоротилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема і вибухів на "Північних потоках".

Заборона на постачання газу з Росії не увійшла у попередній пакет санкцій ЄС, адже  Австрія та Угорщина, як і раніше, є досі залежними від поставок російського газу.

  • З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС.
  • Євросоюз за два роки повномасштабної війни в Україні зміг відмовитися від 71% обсягів газу, який раніше імпортували з РФ. Минулоріч лише 15% від усього транспортованого в країни ЄС блакитного палива було придбано в Росії. 
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