Окупанти вдарили по телевежі Харкова ракетою Х-59, — прокуратура

Під час атаки РФ 22 квітня по Харкову, окупанти завдали удару по телевізійній вежі ракетою Х-59.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 росіяни завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).