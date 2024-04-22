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Від початку року відкрито одне кримінальне провадження через заборонені речі у пасажирів на залізничному вокзалі в Києві

Також було вилучено більше 14 тисяч заборонених до перевезення предметів.

Від початку року відкрито одне кримінальне провадження через заборонені речі у пасажирів на залізничному вокзалі в Києві
Ілюстративне фото
Фото: EPA\UPG

За результатами роботи сканерів та рамок на вокзалі Київ-Пасажирський у 2024 році київська поліція відкрила одне кримінальне провадження через заборонені предмети, які проносили пасажири.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції та Укрзалізниці у відповідь на запит кореспондента LB.ua.

Крім того, у 2024 році було вилучено – 14123 предметів (на які були відсутні відповідні дозвільні документи), зокрема: 12269 одиниць вогнепальної зброї, 1835 набоїв до неї, 18 гранат, 1 спеціальний засіб.

Також від пасажирів поступило три скарги на дії працівників ВОХР. За словами одних з потерпілих, працівники ВОХР перевищують свої повноваження, вимагаючи документи на зброю у військових і пробують не пропустити їх. Крім цього, у пікові години, дітей та жінок пропускають без огляду та сканування, чим дискримінують чоловіків.

"Несанкціонованого проходу на вокзал станції Київ-Пасажирський виявлено не було", - зазначили в УЗ.

Фото: Lb.ua

Як повідомлялося, у червні на залізничному вокзалі Києва встановили металошукачі для перевірки пасажирів та багажу. Того року станом на чевень відкрили два кримінальних провадження через заборонені речі в пасажирів

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