Вранці ворог вдарив по Одесі. Поранена людина, є знеструмлення і пошкодження 30 будинків (доповнено)

Російська армія вдарила по Одесі близько 7 ранку середи. Щонайменше одна людина поранена – 43-річна жінка.

Потерпіла – в середньому стані, її ушпиталили. Такі дані озвучив голова ОВА Олег Кіпер.

"Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі", – сказав він.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

"Суспільне" пише, що в місті лунало декілька вибухів. В одеситів частково вимкнулося світло.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки в місті пошкоджено повітряні лінії.

"Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста", – сказали енергетики.

Вони пообіцяли зробити все можливе, аби заживити домівки до кінця доби.