Оголосили про підозру ексміліціонерам, які керували катівнями у Запорізькій області

Оголосили про підозру колишнім міліціонерам, які у 2022 році після окупації частини Запорізької області перейшли на бік Росії і очолили катівні. За свідченням однієї із потерпілих, один із зрадників продав її разом з трьома іншими жінками російським солдатам на лінію фронту, де їх систематично ґвалтували та змушували рити окопи.

Про це повідомили у Нацполіції.

З лав правоохоронців України зловмисники були звільненні давно – ще в 2011 році один з фігурантів звільнився з посади інспектора патрульної служби батальйону патрульної служби Запорізького міського управління міліції, а інший - до 2015 року працював у ДАІ інспектором з техогляду в Кам’янсько-Дніпровському районі.

Один із зрадників при окупаційній владі став начальником Кам'янсько-Дніпровського райвідділу так званої "міліції", а інший зайняв посаду начальника місцевого Ізолятору тимчасового тримання. На базі цих установ окупанти зробили фільтраційний табір та катівню, де незаконно утримували громадян з активною українською позицією.

Як йдеться у повідомленні, у катівні без води, їжі й тепла вони незаконно утримували до сотні мирних мешканців, яких постійно били та катували. Ті, хто зумів врятуватись, надали українським поліцейським покази.

51-річна жінка, дружина військовослужбовця ЗСУ з Запоріжжя, яку утримували окупанти, і якій пощастило вирватися, розповіла французькому виданню "El Figaro", що охоронці у катівні були психопатами. Ув’язнених змушували співати російський гімн, інакше – били. Серед своїх катів вона зуміла розпізнати начальника ІТТ та райвідділу поліції окупантів. Один з них чотири місяці систематично її ґвалтував.

В січні пособник окупантів продав її разом з трьома іншими жінками російським солдатам на лінію фронту, де їх систематично ґвалтували та змушували рити окопи.

Завдяки свідченням жінки слідчим Нацполіції вдалося зібрати беззаперечні докази злочинів та ідентифікувати особи її кривдників.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальникам райвідділу поліції та ІТТ в Кам’янсько-Дніпровському слідчі оголосили про підозри в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України)", – зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.