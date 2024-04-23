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Уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет допомоги для України

Прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосить про це рішення під час свого візиту до Польщі у вівторок.

Уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет допомоги для України
Фото: ArmyInform

Велика Британії надасть Україні допомогу, яка включатиме 500 мільйонів фунтів військового фінансування та найбільше постачання озброєння з усіх пакетів, наданих офіційним Лондоном. Відповідний анонс розміщений на сайті уряду.

Україна отримає 60 човнів, включно з рейдовими та водолазними катерами, а також морськими гарматами; понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також ракети великої дальності Storm Shadow; понад 400 одиниць техніки: 160 захищених транспортних засобів "Husky", 162 бронетранпортери та 78 всюдихідних машин; майже 4 мільйони стрілецьких боєприпасів.

Про рішення надіслати Україні найбільший пакет допомоги прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак повідомить у вівторок під час свого візиту до Польщі. У Варшаві очільник уряду зустрінеться зі своїм колегою Дональдом Туском, а також генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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