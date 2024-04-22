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Росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області.

Росіяни обстріляли шість громад Сумщини
Росіяни обстріляли шість громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 квітня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 182 вибухи. 

Зокрема, по Великописарівській громаді вдарили дроном, артилерією, мінометами та з АГС.

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Краснопільську громаду атакували дроном, артилерією та мінометами.

По Хотінській та Юнаківській громадам окупанти вдарили з артилерії.

Крім того, з мінометів армія РФ обстріляла Середино-Будську та Миропільську громади.

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