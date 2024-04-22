Росіяни поранили волонтерку у Харківській області

Росіяни вдень 22 квітня завдали ударів по Харківській області.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий.
Внаслідок ворожої атаки тілесні ушкодження отримала 37-річна волонтерка.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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22 квітня армія РФ атакувала ракетою Х-59 телевежу Харкова. Спостерігаються перебої зі зв'язком.
- Внаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах Куп'янського та Чугуївського районів Харкоівської області одна людина загинула, ще одна — постраждала.