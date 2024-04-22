Росіяни поранили волонтерку у Харківській області

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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