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Росіяни поранили волонтерку у Харківській області

Окупанти вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий.

Росіяни поранили волонтерку у Харківській області
Росіяни поранили волонтерку у Харківській області (ілюстративне фото)

Росіяни вдень 22 квітня завдали ударів по Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий.

Внаслідок ворожої атаки тілесні ушкодження отримала 37-річна волонтерка.

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За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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