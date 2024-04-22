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Правоохоронці підозрюють херсонця у співпраці з окупантами

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці підозрюють херсонця у співпраці з окупантами
Правоохоронці підозрюють херсонця у співпраці з окупантами
Фото: Поліція Херсонської області

Співробітники поліції Херсонської області заочно повідомили мешканцю Херсона про підозру в пособництві окупантам.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час тимчасового захоплення військовими РФ Херсона 48-річний місцевий житель погодився співпрацювати з окупантами. Фігурант обійняв посаду так званого “головного лікаря” у незаконно створеній загарбниками медичній установі”, - йдеться у повідомленні. 

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Після призначення підозрюваний перереєстрував українську медичну установу відповідно до російського законодавства у “государствєнноє бюджєтноє учрєждєніє здравоохранєнія Хєрсонской області “фтізіопульмонологічєскій мєдіцінскій цєнтр”.

Згодом він одразу забезпечив зняття української державної символіки з будівлі підприємства, організував роботу псевдоустанови за російськими стандартами та видачу зарплати в російських рублях. 

Перебуваючи на посаді, чоловік забезпечив рішення окупаційної влади щодо вивезення майна із захопленого медичного центру до Каланчака.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 “Пособництво державі-агресору” Кримінального кодексу України. 

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

  • Служба безпеки та Національна поліція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного “головного управління мвс рф Херсонської області”. 

  • СБУ повідомила, що запобігла втечі ще одного колаборанта за межі України. У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.
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