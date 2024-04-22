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Росія обстріляла Куп'янський та Чугуївський райони Харківщини, загинула людина

Ще одна людина постраждала.

Росія обстріляла Куп'янський та Чугуївський райони Харківщини, загинула людина
обстріли Харківщини
Фото: прокуратура Харківської області

Внаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах Куп'янського та Чугуївського районів Харкоівської області одна людина загинула, ще одна — постраждала.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, 22 квітня близько 12:00 окупанти обстріляли с. Глушківка Курилівської ТГ: пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".

Приблизно о 16:35 російські військові здійснили авіаційний обстріл с. Приколотне Вільхуватської ТГ. Пошкоджено приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

Фото: прокуратура Харківської області

О17:00 окупанти вдарили поблизу с. Юрченкове Чугуївського району. Пряме влучання зафіксовано в ескаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій. Сталась пожежа, чоловік загинув на місці.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Фото: прокуратура Харківської області

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