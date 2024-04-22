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Російських військових штрафують за нездатність ППО впоратися із повітряними атаками ЗСУ, — партизани

Протиповітряна оборона РФ не може дати раду "бавовні" Сил оборони України.

Російських військових штрафують за нездатність ППО впоратися із повітряними атаками ЗСУ, — партизани
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Військовослужбовців підрозділів ППО ЗС Росії позбавляють премій за нездатність відбити повітряні атаки Сил оборони України.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"З кількох підрозділів протиповітряної оборони повідомляють, що військовослужбовців було позбавлено преміальних виплат через невдалі спроби відбити повітряні атаки з боку Сил оборони України. Командування частин після таких атак починає проводити службові розслідування та застосовувати до військовослужбовців дисциплінарні стягнення. На їхню думку, це мало стимулювати військовослужбовців, але на практиці виявилося навпаки", — ідеться в повідомленні.

Партизани додають, що проблема полягає у стані техніки, яка використовується для відбиття атак, яка техніка є старою і погано функціонує, що створює додаткові труднощі під час виконання завдань.

"Усе це негативно впливає на морально-психологічний стан військових колективів. Люди відчувають тиск і стрес, і багато хто з них шукає способів перевестися в інші підрозділи, де ситуація може бути більш сприятливою", — зазначають в "Атеш".

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