На Ставці сьогодні були доповіді щодо роботи нашого ОПК та доповідь Головкома щодо ситуації на фронті. Була також окрема військова доповідь після Ставки, доповідав також керівник ГУР.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Очевидно, що зараз увесь наш потенціал має працювати навіть більше, ніж на сто відсотків, щоб втримати ситуацію й повернути Україні ініціативу. Тим більше, що зараз нарешті ми маємо позитивний рух щодо американської допомоги й працюємо над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме такою зброєю, яка необхідна нашим воїнам. Необхідна не тільки, щоб вистояти, а й щоб діяти – діяти заради українських цілей, активно – заради захисту наших людей”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні президент України говорив з американським колегою Байденом, і подякував йому та всім, хто підтримує активний захист свободи, за рішення на користь захисту України від російського терору.

“Якраз перед початком розмови з президентом Байденом російські терористи знову вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у зв’язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу. І так само, як і Харків, різні міста й громади потребують захисту – потребують “петріотів”. І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору й для своєї воєнної логістики”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський окреслив чотири ключові пріоритети: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше.

“А сьогоднішній результат – у домовленостях про “атакамси” для України всі крапки розставлені”, - запевнив Володимир Зеленський.

Він додав, що команди України та Сполучених Штатів почали роботу над двосторонньою безпековою угодою. Ця угода має стати справді взірцевою та принести не лише більше безпеки нашим народам, а й допомогти всій європейській історії рухатися правильно й тільки мирно.

Сьогодні ж президент зустрівся із двопартійною делегацією конгресменів, які відвідують Україну.

“Ми обговорили, як саме можемо зробити цей рік результативним для України та всієї коаліції – коаліції захисників міжнародного порядку. І з конгресменами, і з Президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого Глобального саміту миру. Для всіх нас однаково важливо, щоб формат саміту миру й Формула миру стали історією успіху для України та світової більшості, для всіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права й мирно”, - зауважив президент України.