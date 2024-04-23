Росіяни за два роки зруйнували більше 200 портових об'єктів

Внаслідок цілеспрямованих російських атак за два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну зруйновано або пошкоджено більше 210 об'єктів портової інфраструктури.

Про це, як пише Економічна правда, на конференції щодо відбудови України заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

Йдеться лише про цивільні об'єкти, частина з яких вже була відновлена.

Попри зусилля ворога, держава продовжує шукати, розвивати та відновлювати всі можливі шляхи для українського еспорту. За словами заступника міністра, і уряд, і приватні компанії зацікавлені в тому, щоб майти якомога більше альтернативних шляхів.