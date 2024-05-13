Київський метрополітен оголосив новий тендер на добудову метро на Виноградар

"КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар.
З попереднім переможцем тендеру, АТ "Київметробуд", договір розірвали в грудні 2023-го – через незадовільні терміни виконання робіт. Наразі суд розглядає стягнення частини попередньої оплати, повідомили в КМДА.
Очікувана вартість нового тендеру – 13 956 843 711, 13 грн. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024.
Нагадаємо, що у грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд» через незадовільні терміни виконання робіт. Також у суді вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати.
"Наразі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі тощо", – сказали в КМДА.
Метро на Виноградар
- Метро на Виноградар Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року, і якби так відбулося, то наприкінці 2020 місто отримало б дві нові станції. Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 млрд гривень, а тривати воно мало близько дев'яти років.
- У січні 2018 місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря, звести які хотіли протягом трьох років. Участь у ньому хотіли взяти три компанії, допустили до конкурсу дві, але зрештою його скасували, бо лише один претендент подав документи без порушень. Тендер перезапустили, і на ньому переміг "Київметробуд". Компанія запропонувала вартість побудови двох станцій на 12 млн гривень менше очікуваної.
- 20 листопада мер міста Віталій Кличко оголосив про початок будівництва. У березні 2019 Кличко розраховував, що дві станції відкриють вже в 2021. Того ж року побудували перший тунель, а "Київметробуд" достроково змінив наглядову раду через повільне просування ходу робіт. У січні 2020 в компанії повідомили, що будівництво метро на Виноградар катастрофічно відстає від графіка і затримується щонайменше на рік. Тоді ж суд арештував рахунки "Київметробуд" через розтрату коштів на будівництві метро на Виноградар. З'ясувалося, що посадовці "Київметробуд" відмивали відсотки з понад мільярда виділеного бюджету на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вони отримали 95% авансу на будівництво і частину цієї суми поклали на депозит у банк – це 1,7 млрд.
- У серпні 2020 Кличко говорив, що на графік будівництва метро вплинув карантин – іноземні фахівці не могли приїхати до Києва. Він говорив, що перші станції мають відкрити в грудні 2021. Однак в грудні 2021 "Києвметробуд" звернувся до суду з проханням відтермінувати термін завершення робіт на травень 2023.
- У результаті станції метро не відкрили досі, а в грудні 2023 метрополітен розірвав із підрядником договір. Київметробуд має повернути 4 млрд гривень авансу.
- У квітні суд стягнув з підрядника 139 млн гривень – це відсоток, зароблений на депозиті.