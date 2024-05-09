Укренерго отримало грант від Німеччини на 45 млн євро для відновлення і захисту енергоінфраструктури

Кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання України з європейською енергосистемою.

Укренерго отримало грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Як повідомила пресслужба НЕК, голова правління компанії Володимир Кудрицький та директорка KfW по Східній Європі, Кавказу та Центральній Азії Вероніка Гарсіа дель Арко разом з головою представництва KfW в Україні та Молдові Лоренцо Ґесснером підписали грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW.

За словами Кудрицького, ці кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання України з європейською енергосистемою.

"Також частина коштів буде спрямована на закупівлю високовольтного обладнання та відновлення об’єктів в центральному регіоні після терористичних російських атак", - додав Кудрицький.

За даними Укренерго, загалом від KfW Укренерго залучило вже понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.