Інвестори найбільше зацікавлені у розвитку ОПК України, – Свириденко

Україна має перспективи експорту озброєння майбутнього. Інвестори зацікавлені оборонно-промисловим комплексом нашої держави.
Про це під час Другого Міжнародного Саміту міст і регіонів заявила міністр віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент LB.ua
«Що найбільше цікавить інвесторів? Все, що стосується defense – це оборонно-промисловий комплекс. Бо всі розуміють, що Україна – це велике поле для тестування технологій, інновацій», – заявила вона.
За її словами, інвестори розуміють, що Україна має великий потенціал у ОПК не лише для власного захисту.
«Ми маємо забезпечити не тільки себе, а можливо і розглянути перспективи експорту, озброєння майбутнього. Тому якраз ми бачимо, що цікавість інвесторів велика якраз у сфері оборонно-промислового комплексу», – вважає міністерка.
- Наприкінці квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна може виробляти більше зброї, ніж має на це власні кошти. Тому тривали перемовини із партнерами щодо інвестицій у цю галузь.
- Також відомо, що із передбачених майже 61 мільярда доларів, які виділили США для України, 1,6 млрд доларів планується витратити на закупівлю української зброї. Йдеться також про створення спільних оборонних підприємств, які розташують в Україні чи сусідніх країнах.
- Станом на квітень цього року в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.