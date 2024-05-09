Інвестори найбільше зацікавлені у розвитку ОПК України, – Свириденко

Інвестори розуміють, що Україна має великий потенціал у ОПК не лише для власного захисту.

Україна має перспективи експорту озброєння майбутнього. Інвестори зацікавлені оборонно-промисловим комплексом нашої держави.

Про це під час Другого Міжнародного Саміту міст і регіонів заявила міністр віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент LB.ua

«Що найбільше цікавить інвесторів? Все, що стосується defense – це оборонно-промисловий комплекс. Бо всі розуміють, що Україна – це велике поле для тестування технологій, інновацій», – заявила вона.

За її словами, інвестори розуміють, що Україна має великий потенціал у ОПК не лише для власного захисту.

«Ми маємо забезпечити не тільки себе, а можливо і розглянути перспективи експорту, озброєння майбутнього. Тому якраз ми бачимо, що цікавість інвесторів велика якраз у сфері оборонно-промислового комплексу», – вважає міністерка.